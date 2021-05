우리은행, 소상공인에 임대료·알바비·공과금 지원

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 전국 소상공인 대상으로 3가지 비용(임대료·알바비·공과금)을 지원하는 ‘사장님 3가지 걱정 뚝!’ 이벤트를 다음 달 말까지 실시한다고 17일 밝혔다.

이벤트는 우리은행 모바일뱅킹인 우리원뱅킹에서 비대면으로 손쉽게 가입이 가능한 ‘원기업통장 또는 우리사장님e편한통장’을 통해 매출대금을 입금받은 후 이벤트에 응모한 소상공인 대상으로 진행된다. 추첨을 통해 ▲1등 500만원 임대료 지원(1명) ▲2등 300만원 알바비 지원(1명) ▲3등 100만원 공과금 지원(5명) ▲4등 스타벅스 모바일 커피 쿠폰(1000명)을 제공한다.

우리은행 관계자는 “비대면으로 통장에 가입하고 매출대금을 받는 소상공인을 위해 이벤트를 마련했다”며 “코로나 19로 인해 경영에 어려움을 겪는 소상공인을 응원하는 이벤트를 지속해서 제공해 나갈 것”이라고 밝혔다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인 가능하다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr