쌍용차 노조, 조기정상화 위한 도보행진 "자금지원 선행돼야"

"미래차 출시 위해선 신규자금 확보가 과제…조속한 회생절차종료 위해 지원 선행을"

[아시아경제 유제훈 기자] 쌍용자동차 노동조합은 회사 조기정상화를 위한 도보행진을 개시한다고 17일 밝혔다.

쌍용차 노조는 이에 따라 이날 도보행진 선포식을 기점으로 평택, 수원, 안양, 서울 등에서 거점별 대시민 선전전을 전개하는 한편 오는 20일 국회에 탄원서를 전달한다.

노조는 "코로나19 팬데믹과 대주주 인도 마힌드라그룹의 투자계획 철회로 인한 긴박한 경영위기 속에서 쌍용차가 지금까지 버틴 원동력은 노사 고통분담을 통한 1200억원의 비용절감과 비핵심자산 매각 대금 2000억원 등 선제적 자구안을 실행한 전체 노동자의 노력과 희생"이라고 전했다.

노조는 아울러 "노사는 협력업체 경영난 해소를 위해 지난 1월부터 임금 50% 지급을 유예하며 납품대금을 우선 지급하고 있다"면서 "이는 지난 11년간 노사 상생을 기반으로 무분규를 실천한 노사문화의 확고한 철학과 신념이 없었다면 불가능했을 것"이라고 강조했다.

이어 노조는 "쌍용차 부품협력사와 판매 대리점, 서비스 네트워크를 포함한 20만명 이상에 이르는 고용효과를 감안하면 생존의 당위성은 분명하다"면서 "2009년 당시 2600여명의 구조조정으로 평택 지역경제가 어려움을 겪었고, 30여명의 소중한 생명이 삶을 달리했기에 지역사회도 이런 아픔이 재발되지 않도록 적극적으로 정부의 지원을 촉구하고 있다"고 말했다.

노조는 또 "쌍용차 조기정상화를 위해선 계획됐던 친환경차를 비롯한 미래차종이 차질없이 출시돼야 하나, 현 상황에선 투자를 위한 신규자금 확보가 중요한 과제"라면서 "쌍용차가 조속한 시일 내 기업회생절차를 종료하고 국가와 지역에 공헌하도록 하루 빨리 신규대출 등 자금지원이 선행돼야 한다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr