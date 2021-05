김부겸 총리 "접종 인센티브 검토…주요국 접종 상호인정 협의속도"

16일 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 문채석 기자] 김부겸 국무총리는 16일 "(코로나19 백신) 접종을 마친 분들을 위한 다양한 인센티브를 조속히 검토해주기 바란다"며 "방역에 지장을 주지 않는다는 전제 아래 주요국과의 백신접종 상호인정 협의에도 속도를 내달라"고 관계부처에 지시했다.

김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 주재한 코로나19 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "지난주 미국 보건당국은 백신접종을 마친 사람들이 실외는 물론, 실내에서도 마스크를 벗어도 된다는 과감한 권고안을 발표했다"며 이같이 말했다.

그는 "우리나라도 백신접종이 본격적으로 진행되면 일상 회복을 체감할 수 있는 조치에 대한 기대가 높아질 것"이라며 "올해 안에는 꼭 그런 대한민국을 만들어야되지 않겠나"라고 강조했다.

김 총리는 "특별히 애플리케이션을 통해 백신접종을 완료하신 분들에 대한 여러가지 인증을 하고 있지만 혹시 필요하면 어르신들이 백신접종을 완료했다는 내용의 확인증을 발급하는 부분도 검토해주기 바란다"고 지시했다.

김 총리는 현장에서 방역 수칙이 제대로 이행돼야 하고 제대로 지키지 않는 이에겐 과감한 행정조치를 할 필요가 있다고 했다. 그는 "현장확인과 점검이 엄포로만 그쳐서는 곤란하다"며 "방역수칙이 무너진 곳을 적발하고도 온정적 조치로 일관한다면, 일상을 양보하고 손해를 감수해가며 방역수칙을 잘 지키고 있는 대다수 국민이 허탈감만 느끼게 할 것"이라고 언급했다.

이어 "각 부처는 책임감을 가지고 소관 시설의 방역 상황을 지속 점검하고, 현장의 이행력을 높이는 데 총력을 다해 주길 거듭 요청한다"며 "지방자치단체도 방역수칙 위반행위 적발 시 원칙에 따라 필요한 행정조치를 강력하게 취해주길 부탁한다"고 덧붙였다.

김 총리는 고령층 코로나19 백신 접종 사전예약과 관련해 "74세 이하 어르신들의 백신접종 예약이 진행 중인 가운데 어제까지 42%가 예약을 마쳤다"며 "우리나라의 코로나19 치명률은 1.4%에 불과하지만, 사망자의 95%는 60세 이상 연령대에 집중돼 있다"고 설명했다.

김 총리는 "이미 백신 접종을 하신 60세 이상 어르신들을 조사한 결과 1차 접종 2주 후부터 89.5%의 감염 예방효과와 100%의 사망 예방효과를 확인했다"며 "이상반응 신고율도 60대 이상은 0.2%로 다른 연령층에 비해 낮고, 대부분이 발열과 근육통 등 경미한 사례였다"고 전했다.

그는 "올해 만 63세인 저도 중대본부장으로서 그저께 아스트라제네카 백신을 맞았지만, 별다른 이상반응을 느끼지 못하고 이 자리에 있다"며 "어르신들은 근거가 확인되지 정보에 현혹되지 말고 정부를 믿고 접종을 예약해주기 바란다"고 당부했다.

백신 접종에 대해 김 총리는 "자신을 지키는 것이고 이웃을 지키는 것이고 대한민국을 지키는 길"이라며 "자녀와 이웃들도 어르신들의 백신접종에 대해 세심하게 도와드리고 살펴주기 바란다"고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr