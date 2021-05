신한카드 "올댓쇼핑서 최대 51% 할인가로 건강식품 구매하세요"

유아동 인기상품 기획전, 효도선물 해피세일

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 5월 신한데이 행사를 포함해 다양한 쇼핑 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

먼저 신한카드 온라인 쇼핑몰 '올댓쇼핑'에서 유아동에게 인기 있는 상품들을 한데 모아 특가로 제공하는 '우리아이를 위한 인기템'과 안마용품, 건강식품 등을 최대 51% 할인된 가격에 제공하는 '효도선물 해피세일' 기획전을 오는 31일까지 진행한다. 특가 혜택에 더해 5% 할인쿠폰으로 추가 할인도 가능하다.

여행을 준비하는 고객들을 위한 숙박 할인 혜택도 마련했다. 이달 말까지 신한페이판을 통해 호텔스닷컴에서 할인코드를 입력하면 최대 17% 즉시할인을 받을 수 있다. 또 '여기어때'에서는 매일 선착순 520명을 대상으로 7만원 이상 결제 시 5000원을 즉시 할인해주는 이벤트를 31일까지 진행한다.

무신사, 지그재그 등 패션몰을 이용할 때도 할인 혜택을 누릴 수 있다. 무신사에서 31일까지 5만원 이상 결제 시 3000원 즉시 할인해주고, 지그재그에서 6만원 이상 결제 시 4000원 즉시 할인을 이달 말까지 받을 수 있다.

매월 정기적으로 제공하는 신한데이 행사도 주목해볼 만하다. 이달 15일부터 19일까지 진행되는 이번 신한데이는 정원e샵, 현대식품관투홈, 쿠캣마켓 등 7개 가맹점에서 '페이코 신한데이 쿠폰'을 발급받으면 1만원 이상 결제 시 최대 12% 즉시할인 혜택을 받을 수 있다. 또 산지 직송 커머스 퍼밀 에서 4만원 이상 구매할 경우 5000원을 캐시백 해준다.

화훼농장에서 신선한 꽃을 바로 배송 받을 수 있는 어니스트 플라워에서는 3만원 이상 구매 시 5000원을 할인해주며, 어린이들을 위한 과학실험 홈키트를 제작하는 스타트업 키돕 에서 5만원 이상 결제할 경우, 10% 캐시백을 최대 1만원까지 받을 수 있다.

이 밖에 인테리어에 관심이 많은 고객들을 위해 한샘몰에서 100만원, 200만원, 300만원, 400만원을 결제할 경우, 각 2만원, 6만원, 9만원, 12만원 즉시 할인 혜택을 오는 31일까지 제공한다.

