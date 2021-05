"10년간 3만6000명 육성"…반도체 인재 양성 청사진은

[아시아경제 우수연 기자]정부가 'K반도체' 성장 기반 강화를 위한 중장기 인재 육성 청사진을 내놨다. 향후 10년간 반도체 산업인력 3만6000명을 육성하고 핵심 인력의 해외 유출 방지를 위한 정책적·제도적 지원을 확대한다는 방침이다.

지난 13일 정부가 발표한 '종합 반도체 강국 실현을 위한 K-반도체 전략'에 따르면 정부는 대학 정원 확대 1500명, 학사 인력 1만4400명, 전문 인력 7000명, 실무 인력 1만3400명 등 산업 전 주기에 걸친 인력을 10년간 3만6000명 육성할 계획이다.

우선 반도체 산업의 만성적인 인력 부족을 해소하기 위해 국내 대학 반도체 관련 학과의 정원 확대를 추진한다. 또한 반도체 공유대학 연합체를 늘려 반도체 부전공 및 복수전공을 활성화한다.

학사 인력의 경우 시스템 반도체 전공 트랙을 신설하고 반도체 계약 학과를 늘려 조기 취업을 활성화한다. 대학 내에 시스템 반도체 특화 과정을 신설해 졸업 직후에도 추가 교육 없이 실무에 투입 가능한 학사급 인력을 배출한다. 또한 조기 취업형 반도체 장비 계약 학과를 5개교에 신설하고 채용 연계형 계약학과 확대를 추진한다.

전문 인력은 석·박사급 인재를 키우기 위해 기업과 정부가 1대 1 매칭을 통해 핵심 기술 개발 및 고급 인력 양성, 채용 연계의 3단계 연계 프로젝트를 추진한다. 석·박사급 AI 반도체 원천 기술 개발 인력 양성을 위해 융합전문인력 양성 센터 및 대학ICT연구센터를 확대한다.

실무 인력의 경우 반도체설계교육센터(IDEC), 대학팹 등 인프라를 활용해 실무 교육을 강화한다. IDEC에서는 재직자 및 비전공자를 대상으로 한 반도체 설계 실무교육 프로그램을 확대하고, 반도체 공정 분야의 실무 교육은 대학 내 인프라를 활용해 재직자 및 취업 준비생을 대상으로 실습·실무 교육을 강화한다. 반도체 설계와 공정을 연계해 교육하는 '한국 반도체 종합교육센터(KSRI)를 판교 팹리스 밸리 내에 구축하고 기업의 수요 기반의 융합연구지원을 강화한다.

또한 반도체 기술 분야의 핵심 인력이 이탈하지 않도록 국가 차원에서 경제·사회적 지위를 보장하는 중점 관리 시스템도 마련한다. 국가 반도체 산업 발전에 주요한 업적을 세운 인력을 '반도체 명인'으로 선정하고 핵심 역량을 브랜드화한다.

회사 직원의 직무상 발명을 회사 차원에서 승계·소유하고 정당한 보상을 해주는 '직무발명 보상제도' 운영 내실화를 통해 기술 인력 연구 성과에 대한 정당한 보상 문화를 마련한다. 반도체 산업 발전 유공자에 대해서는 정부 포상의 규모를 확대하고 훈격을 상향하는 방법도 추진된다.

반도체 전문 분야에서 일하던 퇴직 인력의 국내 재취업과 창업의 기회도 지원한다. 현장 경험이 풍부한 경력자를 첨단 기술 분야 전문특허심사관으로 채용하고 핵심 인력을 교수 등으로 채용해 국내에서 전문 기술 활용을 전수하고 유도하는 사업도 추진된다.

이종호 서울대 반도체공동연구소장은 "석·박사급 반도체 전문 인력 중에서도 '탁월한 인재'를 따로 관리하는 지원 체계를 마련한다면 이번 정책의 효과가 극대화 될 것"이라며 "탁월한 인재들을 국가 차원에서 관리해 새로운 시장을 열 수 있는 신기술 개발을 맡겨야 한다"고 강조했다.

