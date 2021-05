[아시아경제 이민지 기자] 한국투자공사(KIC) 신임 사장으로 진승호 국가균형발전위원회 기획단장이 취임한다. KIC 사장 임기는 3년이다.

14일 정부 등에 따르면 진승호 단장이 최근 제8대 KIC 사장으로 내정됐으며, 오는 18일 취임식을 한다. 앞서 17일에는 최희남 사장이 이임식을 한다.

KIC는 지난 3월 사장추천위원회를 열고 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 후보 3인을 압축했으며, 최근 기획재정부 장관이 후보들 중 1순위에 오른 진 단장을 청와대에 임명 제청해 대통령이 임명했다.

진 신임 사장은 행정고시 33회로 공직에 입문한 뒤 기재부에서 국제조세과장, 국제금융협력국장, 대외경제국장 등을 지냈으며 2017∼2018년에는 더불어민주당 정책위원회 수석전문위원을 역임했다. 이후 2019년부터 지금까지 국가균형발전위원회 기획단장을 맡아왔다.

