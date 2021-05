文, 헤인스 美 DNI 국장 접견…"한미동맹, 보편적 가치 공유"

[아시아경제 이지은 기자] ??문재인 대통령은 14일 오후 방한 중인 에브릴 헤인스(Avril Haines) 미국 국가정보장(DNI)을 접견하고 한미동맹의 가치 등에 대해 대화를 나눴다.

청와대는 이날 문 대통령과 헤인스 국가정보장이 한미 양국 간 현안 및 한반도 정세 등에 대해 폭넓고 심도 있는 의견을 교환했다고 밝혔다.

문 대통령은 "헤인스는 미국 최초의 여성 국가정보장이자, 바이든 정부 출범 후 상원에서 가장 먼저 인준된 분"이라며 덕담을 건넸고, 헤인스 국가정보장은 "문 대통령이 인권과 평화를 위해 걸어온 길에 존경을 표한다"며 화답했다.

문 대통령은 "헤인스 국가정보장이 재임하는 동안 양국 간의 정보 협력 관계가 더욱 발전하고, 한미동맹이 더욱 공고해지기를 바란다"며 기대감을 표했고, 헤인스 국가정보장은 "한미동맹은 안보 동맹 이상의 가치를 지닌다"고 말했다.

문 대통령은 이에 "한미 양국은 민주주의, 인권, 평화와 같은 보편적 가치를 공유하며, 한미동맹은 안보 동맹을 넘어 이런 보편적인 가치의 동맹까지를 의미한다"고 동의했다. ?

