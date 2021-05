[아시아경제 이민지 기자] 국내 배달 앱 2위 요기요를 매물로 내놓은 독일 딜리버리히어로(DH)가 또 다른 배달 앱인 '배달통'의 서비스를 종료한다.

14일 관련업계에 따르면 강신봉 DH코리아 대표는 이날 임직원 간담회를 통해 이 같은 계획을 밝혔다. 배달통은 2010년 스타트업 스토니키즈가 선보인 국내 최초 배달앱으로 2015년 4월 DH에 인수됐다.

배달통은 한때 배달 앱 시장에서 3위를 기록했지만, 지금은 이용률이 저조한 것으로 알려졌다. 구체적인 서비스 종료 시점은 공개되지 않았다.

한편 DH는 요기요 매각을 위한 적격후보자(숏리스트)로 신세계그룹 SSG닷컴과 MBK파트너스, 어피니티에쿼티파트너스, 퍼미라, 베인캐피털 등 사모펀드 4곳을 선정한 것으로 전해졌다. 매각 대상은 딜리버리히어로코리아 지분 100%다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr