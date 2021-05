롯데아울렛, 상반기 최대 '메가 세일' 연다…19일부터

19일부터 "2021년 상반기 최대 쇼핑 혜택"

나이키·아디다스 등 300여개 브랜드 참여

기존 할인+최대 30% 추가 할인

[아시아경제 김유리 기자] 롯데아울렛이 가정의 달을 맞아 상반기 최대 쇼핑 행사를 펼친다.

롯데아울렛은 오는 19일부터 30일까지 12일 간 '롯데아울렛 메가 세일'을 진행한다고 16일 밝혔다. 롯데아울렛 메가 세일은 1년에 두 번 진행하는 아울렛 최대 행사로 300여개 브랜드가 동시에 참여, 기존 할인에 더해 최대 30% 추가 할인 혜택을 제공한다. 대표 브랜드로는 몽블랑, 골든듀, 나이키, 아디다스, 노스페이스, 타미힐피거, 산드로, 지고트 등이 있다.

최근 그간 얼어붙었던 소비 심리가 풀리면서 지난 4월 롯데 아울렛 매출은 전년 대비 29% 증가했다. 이에 롯데백화점은 롯데아울렛의 가장 큰 행사인 메가 세일의 시작일을 작년보다 9일 더 앞당겼다. 도심을 벗어나 교외로 향하는 가족 단위 고객들에게 다양한 할인 행사와 더불어 풍성한 즐길 거리들을 제공할 예정이다.

프리미엄아울렛 기흥점과 부여점에서는 소비심리 개선으로 구매 상승세인 해외 명품의 병행 수입 행사를 준비했다. 기흥점은 5월27일부터 6월2일까지 2층 행사장에서 '해외명품대전'을 개최해 인기 명품들을 10~60% 할인 판매한다. 30만·60만·100만원 이상 구매 시 롯데상품권 2만·4만·7만원을 증정한다. 부여점도 19일부터 23일까지 2층 행사장에서 핸드백, 가방, 지갑 등의 명품 잡화류를 5~50% 할인된 특가로 선보인다.

롯데 아울렛 내 해외 편집샵 브랜드 '롯데탑스(TOPS)'는 메가세일 행사 기간 중 오는 19일과 매주 토, 일요일 5일간 프리미엄아울렛 파주점·기흥점·김해점 등 총 17개 점포 매장에서 기존 할인가에 5~10% 추가 할인을 더한 혜택을 제공한다.

아울렛의 인기 상품군인 아웃도어 및 스포츠 행사도 대규모로 선보인다. 기흥점에서는 5월20일부터 6월2일까지 '아디다스 의류 1만·2만·3만원 균일가존'을 열어 트레이닝복, 티셔츠, 운동화 등 인기 스포츠웨어를 60~80% 할인 판매한다. 이천점에서는 5월20일부터 26일까지 '블랙야크'의 아웃도어 의류 및 등산화를 40~80% 할인 판매하며 5월27일부터 30일까지 '내셔널지오그래픽'의 의류, 가방, 신발 등을 최대 40% 할인한다.

리빙 행사도 있다. 광명점에서는 5월20일부터 31일까지 3층 행사장에서 주방 및 소형가전 전문 브랜드 '테팔'의 믹서기, 블렌더, 핸디 청소기 등 150여개 인기 아이템들을 최대 70% 할인 판매한다. 가구 브랜드 '템퍼'와 '씰리'가 입점된 아울렛 점포에서는 매트리스 진열 상품들을 30~55% 할인한다.

즐길 거리도 준비했다. 주말 및 석가탄신일에 기흥점은 어린이들을 위한 이벤트로 만화 캐릭터 테마의 퍼레이드를, 파주점은 공룡 퍼레이드를 펼친다. 이천점에서는 주말마다 삐에로 풍선 이벤트와 버스킹 공연을 한다. 이천점, 기흥점, 김해점, 이시아점에서는 주말동안 회전목마, 관람차 등 아동 시설을 선착순 무료 개방한다.

롯데온과의 제휴 프로모션도 있다. 메가 세일 기간 중 롯데아울렛 구매 고객 대상으로 롯데온 내 롯데마트몰에서 사용 가능한 할인 쿠폰을 증정하고 같은 기간 롯데온 내 롯데마트몰에서 상품을 구매하는 고객들을 대상으로 롯데아울렛 방문 후 구매 시 선착순으로 음료를 증정 하는 혜택을 준다.

이호설 롯데백화점 수도권 2지역본부장은 "본격적인 야외 활동이 늘어나는 5월 가족 단위 고객들의 롯데 아울렛 방문이 더 늘 것으로 예상해 이번 메가 세일을 공휴일인 석가탄신일에 맞춰서 시작하게 됐다"며 "가족 고객들을 위한 다양한 할인 행사와 이벤트들을 마련했다"고 말했다.

