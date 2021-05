현대차그룹 '사회공헌백서2019' 국제 홍보물 경연대회서 잇따라 수상

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차그룹이 지난해 자체 발간한 '사회공헌활동 백서 2019'로 세계적인 규모의 홍보물 경연대회 두 곳에서 총 4개상을 수상했다고 14일 밝혔다.

현대차그룹 사회공헌활동 백서는 그룹의 사회공헌 체계와 주요 사회공헌 사업을 정리해 2004년부터 매년 발행하는 지속가능경영 홍보물이다.

현대차그룹은 최근 세계 3대 홍보물 경연대회 중 하나로 평가되는 '아스트리드 어워즈(Astrid Awards) 2021’에 사회공헌활동 백서 2019를 출품해 비영어권 연차 보고서 부문에서 최우수상인 금상, 사회적 책임 관련 연차 보고서 부문에서 동상을 수상했다.

아스트리드 어워즈는 기업 홍보제작물의 디자인을 평가하는 경연대회로 미국의 마케팅 커뮤니케이션 회사인 머콤이 주관한다.

아스트리드 어워즈에는 전 세계에서 매년 약 1000여개의 광고, 연차 보고서 등 각종 그래픽 디자인 제작물이 출품된다. 평가는 디자인·경제·사회·예술 등 각 분야 전문가로 구성된 심사위원단이 실시한다.

앞서 현대차그룹은 지난 3월 사회공헌활동 백서 2019로 머큐리 어워즈에서도 사회공헌활동 관련 보고서 분야 대상과 지속가능경영 보고서 부문 금상을 수상한 바 있다.

아스트리드 어워즈와 버금가는 홍보물 경연대회로 평가 받는 머큐리 어워즈는 출품된 홍보물 중 독창성, 메시지 전달 능력, 디자인 등을 기준으로 전문가의 심사를 거쳐 수상작을 발표한다.

현대차그룹 관계자는 "사회공헌활동 백서가 세계적으로 권위를 인정받는 경연대회에서 입상하며 현대차그룹의 다양한 사회공헌활동과 백서 디자인의 우수성을 널리 알릴 좋은 기회를 얻었다"며 "앞으로 더욱 적극적으로 글로벌 이해관계자들과 소통하기 위해 노력할 예정"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr