'美 마스크 벗는다' 바이든 "오늘은 대단한 이정표"(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 마스크를 벗은 조 바이든 미국 대통령이 "오늘은 위대한 날이고 대단한 이정표"라고 강조했다.

바이든 대통령은 13일(현지시간) 오후 백악관 로즈가든에서 연설하며 "오늘은 미국의 코로나19 전쟁에서 위대한 날"이라고 힘주어 말했다.

바이든 대통령의 언급은 이날 미국 질병통제예방센터(CDC)가 백신 접종을 최종적으로 마친 이들은 실내나 야외 대부분 상황에서 마스크를 쓰지 않아도 된다고 권고한 직후 이뤄졌다.

바이든 대통령은 이날 연단에 등장하고 퇴장할 때 모두 마스크를 하지 않았다. 바이든 대통령은 앞서 CDC가 야외 마스크 사용 권고를 완화한 후에도 연설하고 마스크 없이 집무실로 이동한 바 있다.

바이든 대통령은 아울러 마스크를 벗기 위해 백신을 접종해야 한다는 점도 강조했다. 여전히 백신 접종을 꺼리는 이들을 독려한 것이다.

이날 로셸 월렌스키 CDC 국장은 코로나19 백신 접종을 마친 사람은 대부분의 실외나 실내에서 마스크를 쓰거나 사회적 거리 두기를 할 필요가 없다는 새 권고안을 발표했다. 이는 사회적 거리 두기와 관계없이 야외는 물론 실외에서 활동할 수 있다는 내용이다. 1년 넘게 이뤄져 온 마스크와 사회적 거리두기 중단을 사실상 선언한 것이나 다름없다.

AP는 "미국을 팬데믹(세계적 대유행) 이전의 삶으로 되돌려 놓으려는 조치로, CDC가 대부분의 실내에서 안전하게 마스크를 벗도록 허용했다"라고 지적했다.

워싱턴포스트(WP)도 "사회의 전면적 재가동을 위한 초석을 놨다"라면서 "이번 변화는 상징적으로나 실질적으로 1년 넘게 규제 속에 살며 팬데믹에 지친 미국인들에게 거대한 전환을 상징한다"라고 평가했다.

앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장은 이날 CBS 방송에 출연, "백신을 맞았다면 실외에서 마스크를 꼭 쓰지 않아도 된다"라고 말한 바 있다.

