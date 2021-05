위메프, 부산광역시와 MOU…부산 창업기업 판로 활성화

부산시 창업기업 대상 온라인 시장 진출 지원 프로그램 마련

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 부산시 소재 창업기업, 스타트업이 이커머스 시장에 안착할 수 있도록 지원 활동을 펼친다. 위메프는 부산광역시와 ‘부산 창업기업 판로 활성화를 위한 업무협약(MOU)’를 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약으로 위메프는 부산시 창업기업이 온라인에서 성공하는 데 필요한 제반사항을 적극 지원할 계획이다. 특히 이커머스 시장에 맞는 상품성 진단, 매출 증대를 위한 방향성 제시 등을 골자로 ▲이커머스 시장 교육 ▲신규 판매자 인큐베이팅 ▲1대 1 MD 컨설팅 등을 진행한다.

‘e커머스비즈센터’ 기획전도 운영한다. ‘e커머스비즈센터’는 부산경제진흥원이 운영하는 부산지역 전자상거래 창업기업을 위한 오프라인 종합지원시설이다. ‘e커머스비즈센터’과 연계, 이 곳에 입주한 부산 기업들의 상품을 위메프에서 만나볼 수 있는 프로모션을 진행할 예정이다.

김지훈 위메프 운영본부 본부장은 “이번 업무 협약으로 부산시 유망 기업이 위메프 플랫폼을 통해 더 많은 소비자를 만날 수 있게 됐다”며 “이들이 온라인 시장에서 성공적으로 자리잡을 수 있도록 위메프만의 노하우를 적극 공유할 것"이라고 말했다.

