성동구, 35개 아파트 경비초소 냉난방 시설· 휴게실 만들어

올해 사업비 14억 원으로 지난해 이어 서울시 자치구 중 최고 수준 예산 편성...상반기 35개 아파트 단지 경비초소 냉난방시설 설치, 휴게실 조성 등 총 사업비 70% 지원

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)는 올 상반기 지역 내 공동주택 35개 단지에 관리원과 미화원의 휴게실을 만들고 냉난방 시설을 설치하는 등 본격적인 근무환경 개선에 나선다.

구는 쾌적한 주거환경 조성을 위해 ‘2021 공동주택 지원사업’을 추진, 올해 사업비 14억 원으로 지난해에 이어 서울시 자치구 중 최고 수준의 예산을 편성했다.

지난 달 공동주택 지원 심의를 통해 올해 사업내용을 결정, 120개 단지에 전년도 옥외보안등 전기료 총액의 60% 지원 및 어린이놀이터 시설개선, 수목전지 등 구(區) 직접시행사업과 공동주택 자체시행사업을 지원하기로 결정했다.

그 중 관리원·미화원 근무환경 시설 개선 사업과 주민공동 이용 다목적실 개·보수사업을 선도 사업으로 선정, 관리원·미화원 근무환경 시설개선 사업으로 35개 단지에 총 8903만3000원의 사업비를 지원하게 됐다.

이에 따라 구는 경비초소 19군데에 에어컨 및 온수기 설치, 단열공사, 창호교체 등 냉·난방시설 개선과 함께 관리원 및 미화원의 휴게실을 조성, 화장실을 보수하는 등 대대적으로 환경을 정비할 수 있도록 총 사업비의 70%를 지원할 방침이다.

한편 구는 지난 3월 공동주택 지원 및 관리 등에 관한 조례를 개정, 지원대상에 경비원 및 미화원 근무 시설 개선 항목을 추가, 관리원 등에 대한 지원근거를 마련했다. 실질적인 환경개선을 통해 관리원들이 사업 완료 후 보다 쾌적한 환경에서 근무할 수 있을 것이라고 구 관계자는 설명했다.

지기남 행당동 서울숲 삼부아파트 입주자대표회장은 “단지 내 관리원과 미화원 휴게실 조성사업을 세 곳이나 진행 중”이라며 “관리원 및 미화원 열여섯 분이 개선된 근무 환경에서 근무하시는 모습을 보니 매우 보람된다”고 말했다.

정원오 성동구청장은 “상반기 중 아파트 관리원 및 미화원의 근무여건과 환경 개선을 완료할 수 있도록 최선을 다하고, 서로 존중하는 공동주택 문화가 되도록 관리원 호칭개선 운동도 지속할 것”이라며 “지역 내 주거형태 중 아파트 등 공동주택 비율이 81% 이상을 차지하는 만큼 앞으로도 노후화된 공용시설물의 개·보수를 적극 지원, 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr