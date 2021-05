순천시, 사회적경제기업 제품 공공구매 늘린다

공무원 대상 사회적경제기업 제품 구매 독려

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 지난 10일 사회적경제기업의 자립과 성장을 돕기 위해 시청 직원을 대상으로 공공구매 교육을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 교육은 코로나19 장기화로 악화된 사회적 약자 기업의 경영 여건과 판로 확보의 어려움 해소를 지원하기 위해, 전남도와 순천시 공동 주관으로 사업·예산 담당 공무원 40여명이 참석한 가운데 진행됐다.

사회적경제기업 제품 공공구매 필요성을 이해하고 실제 구매로 이어질 수 있도록 ▲사회적경제의 기초개념 및 공공구매의 필요성 ▲공공구매 온라인 플랫폼 사용법 ▲제품 및 서비스 품목 추천 등으로 교육내용을 구성했다.

시는 사회적경제기업 제품 구매 분위기를 확산시키고 기업들의 다양한 제품을 홍보하기 위해 매년 교육을 실시할 예정이다.

시 관계자는 “이번 공공구매 교육으로 사회적가치 실현을 추구하는 기업들이 코로나19로 힘든 시기를 극복하고 성장하는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

