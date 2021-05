문승욱 산업통상자원부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장이 12일 서울 중구 대한상의에서 만나 기념촬영을 하고 있다. 문 장관은 최 회장을 만나 산업·통상·에너지 정책 추진 방향을 논의하고 경제계의 어려움과 건의 사항을 청취했다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.