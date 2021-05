'반값 상품권'에 페이백 이벤트…서울시, 관광특구 살리기 나선다

침체된 관광특구에 활기 불어 넣을 ‘관광특구 회복 프로젝트’

서울관광특구 전용 상품권 50% 할인 판매 1만원 페이백 이벤트

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울관광재단이 침체된 관광특구에 활기를 불어넣기 위한 특구 전용 상품권 할인 판매, SNS 홍보마케팅 등의 ‘관광특구 회복 프로젝트’를 추진한다.

13일 서울시는 소상공인 매출 증대를 위한 관광특구 전용 상품권을 처음으로 발행한다고 밝혔다. 17일부터 50% 할인된 가격으로 판매 예정인 서울관광특구상품권은 종로 청계·명동·동대문·이태원·잠실 등 5개 관광특구 내 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있다.

서울관광특구상품권은 제로페이 이용이 가능한 결재앱 페이코(PAYCO), 티머니페이, 비플제로페이 등에서 1인당 최대 5만원(1만원권, 3만원권, 5만원권)까지, 50% 할인된 금액으로 구입할 수 있다. 구입한 서울관광특구상품권은 11월말까지 사용 가능하다.

관광특구 재방문을 유도하기 위한 서울관광특구상품권 1만원 페이백 이벤트도 6월부터 진행된다. 관광특구를 방문한 소비자가 서울관광특구상품권으로 2만원 이상을 구매하면 선착순 5000명까지 서울관광특구상품권 1만원을 되돌려주는 행사다.

가수 노라조와 GHOST9(고스트나인)이 출연한 관광특구 홍보영상 ‘PLAY WITH SEOUL’도 14일 유튜브(I?SEOUL?U, VisitSeoul TV)을 통해 공개된다. 이번 홍보영상은 ‘서울’을 주제로, 명동·이태원·동대문 등 각각의 관광특구가 가진 쇼핑·음식·패션 등을 담았다.

‘PLAY WITH SEOUL’은 남성 듀엣 노라조와 9인조 보이그룹인 GHOST9(고스트나인)이 출연해 노라조의 대표곡 ‘슈퍼맨’을 개사하여 제작된 뮤직비디오 형식의 서울관광특구 홍보 영상이다.

아울러 개그우먼 박미선이 운영하는 유튜브 채널인 ‘미선임파서블(MISUN:IMPOSSIBLE)’을 통해 이태원 관광특구 현장에서 서울관광특구상품권을 사용하는 방법 안내, 지역상권 소개 등을 5월말 선보일 예정이다. ‘미선임파서블(MISUN:IMPOSSIBLE)’은 개그우먼 박미선이 팬들과 소통하며 다양한 미션을 진행하는 유튜브 채널로, 구독자가 약 46만 명에 달한다.

주용태 관광체육국장은 “코로나19로 인해 대부분의 지역 상권들이 어려운 상황이지만, 외국인 관광객의 발길이 끊긴 관광특구의 경우 그 피해가 더욱 막심하다”면서 “이번 관광특구 회복 프로젝트를 통해 코로나19로 지친 시민들은 소소한 행복을 즐기고, 특구 내 소상공인도 모처럼 활기를 되찾을 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr