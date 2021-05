[아시아경제 박지환 기자] 예스24 예스24 053280 | 코스닥 증권정보 현재가 18,500 전일대비 50 등락률 +0.27% 거래량 755,371 전일가 18,450 2021.05.12 15:30 장마감 관련기사 제가 말씀드렸죠? “카카오” 향후 주가의 비밀! 망설이면 늦습니다![특징주]예스24, 카카오뱅크 몸값 38조에 지분가치 5000억…'제값 받겠다' 매각보류[단독] 예스24, 1000억대 카카오뱅크 지분매각 돌연 철회 close 는 보통주당 0.4534주의 무상증자를 결정했다고 12일 공시했다.

발행되는 신주 규모는 780만주이다.

신주의 배당 기산일은 올해 1월1일, 상장 예정일은 오는 6월23일이다. 배정기준일은 오는 31일이다.

