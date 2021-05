정만기 "車업계, 반도체 부족·노사갈등으로 위기…정부 역할 필요"(종합)

[아시아경제 이기민 기자] 정만기 한국자동차산업협회장이 "반도체 등 부품 부족과 노사 갈등으로 국내 완성차 업체 산업이 코로나19 이후 위기에 직면했다"며 정부에 정책적 역할이 필요하다고 강조했다.

정 회장은 12일 서울 서초구 자동차산업협회 자동차회관에서 열린 '제 18회 자동차의 날' 기념식에서 "작년 초 만해도 우리 자동차산업은 코로나19로 큰 위기에 처해있었으나, 정부의 효과적 방역과 내수진작책 등으로 내수가 세계에서 유일하게 6%나 증가했다"며 "완성차 업체들과 정부, 지자체가 수백억원 이상 출연해 특별상생보증프로그램을 마련해 산업생태계를 온전하게 유지할 수 있었다"고 평가했다.

그러나 "올해는 반도체 수요가 수급난으로 완성차 업체들이 물량을 제대로 확보하지 못하는 상황"이라며 "작년 코로나19 위기 때처럼 정부, 기업, 금융기관들이 효과적으로 협력해야 한다"고 지적했다.

정 회장은 또한 한국GM, 르노삼성차, 쌍용차 등 외국계 완성차 3사의 위기를 언급하며 "문제의 근원은 노사 갈등, 저효율 고비용 문제다. 무엇보다 각 기업의 글로벌 생산 거점 간 물량 확보를 위한 경쟁에서 이기는 것이 최대 과제"라고 설명했다.

그러면서 "품질, 비용, 시간, 생산성 등 모든 평가에서 순위가 악화하고 있다"며 "성과급 대신 호봉제를 유지, 연례화된 교섭 주기, 잦은 파업과 노동 경직성이 대두되는 상황에서 적극적인 협력 관행을 만들어야 한다"고 강조했다.

또한 "최근 우리는 다른 어려움에 직면하고 있어 정부 역할이 중요하다"며 "차량반도체 확보를 위한 국제협력 노력, 유동성 애로 해소 대책, 탄력근무시간제 확대 등 생산유연성 제고를 위한 제도개선 등이 적극 검토돼야 할 것"이라고 제언했다.

문승욱 산업통상자원부 장관은 이날 기념식에 참석해 국내 자동차 산업 경쟁력을 확보하기 위해 정책적 지원을 강화하겠다고 화답했다.

문 장관은 축사에서 "작년에 우리 자동차 산업은 친환경차 수출 비중이 10.8%에서 14.7%로 확대되고, 대당 평균 수출단가가 1만6146달러에서 1만7901달러로 늘며 고부가가치 차량 수출이 증가하는 등 질적 고도화를 이뤘다"고 평가했다.

이어 "앞으로는 디지털·그린 전환을 더욱 가속해 나가야 한다"며 "2050 탄소중립 실현과 자동차 산업의 경쟁력 확보를 위한 시대적 과제인 미래차로의 신속한 전환을 위해 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.

세부 대책으로는 ▲ 자동차 산업의 미래차 구조 전환 지원 ▲ '부품기업 미래차 전환 지원 종합대책' 상반기 수립 ▲ 미래차 전환 과정에서 자동차 산업의 일자리 유지·확대 지원 ▲ 산업 현장과의 소통 확대 등을 제시했다.

한편 허재건 대원산업 회장이 은탑산업훈장을 수상했다. 허 회장은 승용차·레저용차량(RV) 등의 시트 분야 글로벌 기술경쟁력 확보에 기여한 공로를 인정받았다. 동탑산업훈장은 김진홍 GM테크니컬센터코리아 상무가 받았다.

산업포장은 픽업트럭용 브레이크 풀림방지 기술 등 신기술 개발 및 사업화로 해외시장 개척에 기여한 김용칠 진합 대표이사, 신차 XM3 총 2만대 이상 적기 공급으로 2021년 전체 생산량의 약 50%의 수출물량 확정을 주도한 홍영진 르노삼성자동차 디렉터에게 각각 수여됐다.

