제네시스, 유럽 전략차종 'G70 슈팅브레이크' 공개

올 하반기 출시 예정 "역동적 외관과 실용성 두루 갖춰"

[아시아경제 유제훈 기자] 제네시스 브랜드가 12일 올 하반기 내놓을 유럽 전략 차종인 'G70 슈팅브레이크'의 이미지를 공개했다. G70 슈팅브레이크는 제네시스가 유럽시장을 포지셔닝 해 처음 선보이는 모델이다.

제네시스에 따르면 G70 슈팅브레이크는 지난해 출시된 더 뉴 G70의 외관에 트렁크 적재공간을 확장, 실용성을 높인 모델로 제네시스의 디자인 철학 '역동적인 우아함의 균형'에서 역동성에 비중을 둔 것이 특징이다. 사냥용 마차에서 착안한 슈팅 브레이크는 날렵한 외관과 실용성 있는 적재공간으로 유럽지역에서 선호도가 높다.

G70 슈팅브레이크는 더 뉴 G70과 동일한 전장 4685㎜, 전폭 1850㎜, 전고 1400㎜, 축거 2835㎜로 쿠페와 같은 날렵한 비율을 갖췄다. 또 G70 슈팅브레이크는 2.0 가솔린 터보엔진, 2.2 디젤엔진 2종으로 운영되며 올 하반기 유럽시장에 출시할 예정이다.

전면부엔 제네시스 로고의 방패에서 영감을 받은 '크레스트 그릴'이 헤드램프보다 낮게 위치하며, 대각선으로 배치된 두 줄 디자인의 쿼드램프가 속도감과 역동성을 연출한다. 측면부는 후면까지 이어지는 측후면 일체형 유리가 깔끔한 인상을 더하며, 공기역할을 고려한 플로팅(floating) 타입 스포일러로 기능적 디자인을 구현했다.

후면부 트렁크는 물건을 싣고 내릴 때 편하도록 트렁크 접합부(힌지)를 전방으로 이동, 개방면적을 극대화 했다. 또 후면 쿼드램프를 트렁크 리드 안쪽까지 확장해 독특한 후면 이미지를 나타냈다.

실내는 전투기 조종석을 닮은 더 뉴 G70의 운전자 중심구조를 계승했다. 더 뉴 G70 대비 40% 더 커진 트렁크 공간과 함께 4대 2대 4 비율로 접을 수 있는 2열 시트를 활용, 다양한 크기의 짐을 편리하게 적재할 수 있다.

제네시스 관계자는 "G70 슈팅브레이크는 제네시스 브랜드 정체성이 반영된 역동적 외관과 슈팅브레이크의 실용성을 겸비했다"면서 "유럽시장의 선호도를 반영한 전략 차종으로, 현지 고객을 만족시킬 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편 제네시스는 올 여름 독일, 영국, 스위스를 시작으로 유럽 각 지역에서 판매를 개시한다. 먼저 G80, GV80의 계약을 오는 6월부터 진행하고, G70, GV70 등을 순차적으로 선보인다. 하반기엔 전략차종인 G70 슈팅브레이크를 출시, 위상을 강화한단 계획이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr