장기기증 문화에 대한 국민적 관심 유도

문화체육관광부는 12일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원 삼성과 제주 유나이티드의 프로축구 K리그 경기에서 '생명나눔 유니폼 캠페인'을 한다. 유니폼을 활용해 장기기증 문화에 대한 국민적 관심을 유도한다.

각 팀의 선수들은 유니폼 가슴 부위에 상대 팀 유니폼을 하트 모양으로 재단해 부착하고 경기를 뛴다. 문체부는 이를 영상으로 담아 대표 누리소통망(SNS)에 게시하고, 이벤트를 통해 선수들이 착용한 생명나눔 유니폼을 증정한다.

관계자는 “코로나19 확산으로 감소한 장기기증 희망 등록자 수를 늘리기 위해 기획했다”라고 설명했다. 캠페인에는 한국프로축구연맹과 수원 삼성, 제주 유나이티드, 국립장기조직혈액관리원, 한국장기조직기증원도 동참한다.

