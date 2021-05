미래에셋생명, 가입심사 5분내로…스마트 진단서비스

[아시아경제 오현길 기자] 미래에셋생명은 보험가입심사를 5분으로 단축시키는 스마트대용진단 서비스를 운영한다고 12일 밝혔다.

기존 보험계약 체결 시에 건강검진 결과가 필요한 경우, 고객이 병원에 방문해 진단을 받거나 방문검진업체 간호사가 고객에게 방문하여 혈액검사, 소변검사 등의 검사를 시행한 후 보험가입심사가 진행됐다. 가입심사 기간이 최소 3일에서 최대 10일까지 걸려 불편함이 컸다.

이번 스마트대용진단 서비스는 스마트폰을 이용해 국민건강보험사이트 검진정보를 스크래핑해 방문 진단을 대체한다. 병원 방문, 간호사 대면 절차 없이 모바일앱 설치 후 공동인증절차를 통해 건강보험공단의 건강검진 이력을 확인 후 보험가입이 가능하다.

미래에셋생명은 방문 검진 절차가 생략돼 보험가입심사 소요시간이 줄어 고객 편의성이 크게 늘어날 것으로 기대했다. 2년 이내 국가건강검진 이력이 있거나 직장 정기건강검진 중 국민건강보험공단에 정보제공을 동의한 고객은 스마트대용진단 서비스를 이용할 수 있다.

우지희 미래에셋생명 계약관리본부장은 "스마트대용진단 서비스로 많은 고객들이 더욱 편리하게 보험을 가입하고 서비스를 이용하기 바란다"며 "인슈어테크를 활용해 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 많은 노력을 기울이겠다"고 말했다.

