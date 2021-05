[클릭 e종목]"휴젤, 코로나 영향 벗어나"…해외 판매 본격화

[아시아경제 지연진 기자]유안타증권은 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 197,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 190,500 2021.05.12 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 휴젤, 사상 최대 분기 실적…영업이익률 46.2% 달해휴젤, 리도카인 HA필러 3종 콜롬비아 품목허가 획득[클릭 e종목]"휴젤, 견조한 실적·빅마켓 진출 기대감...목표가 ↑" close 에 대해 중국에서 톡신 판매가 본격화되고 국내 시장도 확대하고 있어 매출이 증가할 것으로 예상하며 매수 투자의견과 목표주가 23만5000원을 유지한다고 12일 밝혔다.

서미화 유안타증권 연구원은 "중국 시장에서 톡신 제품 재구매율이 증가하고 코로나19 영향 해소로 인한 해외 수출 증가, 톡신제품의 유럽허가가 주요 트리거가 될 것"이라고 전망했다.

휴젤은 올해 1분기 매출액이 전년동기대비 54.7% 증가한 638억원, 영업이익은 295억원으로 139% 증가했다. 영업이익은 시장 전망치(226억원)를 30% 웃돈 수준이다. 영업이익률은 46.2%를 기록하며 전년동기대비 16.3%p 개선됐다.

국내는 지난해 기저 효과와 확대된 시장 점유율로 인해 전년동기대비 톡신 매출이 110.7%나 증가했다. 필러 매출은 46.1% 성장했다. 톡신의 중국 2차 선적 물량(80억원) 및 태국 수출 증가로 아시아에서 톡신 매출은 130.8% 성장한 121억원을 기록했다. 라틴아메리카 지역 수출은 38억원으로 전년동기대비 84.4% 증가했다.

필러 수출은 영국의 락다운(lock-down) 영향이 있었지만, 노르웨이와 스웨덴, 불가리아, 폴란드 등에서 판매가 확대됐다. 국내는 교차영업 및 B2C 마케팅 효과로 점유율이 확대되며 전년동기대비 46.1% 증가했다.

서 연구원은 "중국에서는 5월11일 기준 1100개의 병의원 영업망 확보를 완료했고, 올해 목표는 3000개 이상"이라며 "사환제약은 현지 유통채널을 확대하고 휴젤은 현지 학술 마케팅 강화를 통해 시장을 확대하고 있어 연간 200억~250억원 매출 달성은 무난할 것으로 보인다"고 전했다.

이 회사는 유럽 지역에서 톡신 허가 과정 진행 중으로, 하반기 허가가 예상된다. 미국은 3월31일 BLA 제출돼 2022년 허가가 예상된다. 2분기부터는 미국 톡신사업 관련 조직 구축 및 런칭 준비 등 선투자가 본격적으로 시작될 예정이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr