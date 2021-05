광진구 아차산 내 광장·숲길·도서관 이름 공모

광진구, 20일까지 ‘아이디어뱅크 특별공모전’ 개최... 아차산 내 새롭게 조성되는 광장·숲길·도서관 정식명칭 공모

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 아차산 재조성사업에 대한 주민의 참여와 관심을 모으기 위해 20일까지 ‘광진구 아이디어뱅크 특별공모전’을 개최한다.

공모 주제는 아차산의 문화와 역사를 담은 공간으로 조성되는 ▲광장(광장동 370-3 일대) ▲숲길(아차산 만남의광장~평강교 구간) ▲도서관(광장동 5-117 일대) 3개 시설 각각의 정식명칭으로 이번 공모전을 통해 주민 의견을 반영한 창의적인 명칭을 선정할 계획이다.

이번에 새롭게 조성되는 시설을 살펴보면 먼저 ‘광장’은 기존에 노후하고 협소해 활용도가 낮았던 ‘만남의 광장’과 ‘아차산 공영주차장’을 허물고 오는 6월 주민들을 위한 새로운 문화·여가 공간으로 탈바꿈한다.

또 만남의 광장에서 평강교까지 820미터 구간의 ‘숲길’에는 보행약자도 쉽게 통행할 수 있는 툇마루산책길(데크로드)이 함께 조성된다.

더불어 오는 2022년 건립될 ‘도서관’은 연면적 390㎡, 2층 규모로, 열람실·북카페·커뮤니티실 등으로 구성되어 주민들이 자연 속에서 독서와 문화 활동을 펼칠 수 있도록 도울 예정이다.

공모는 아차산을 사랑하는 시민이면 누구나 참여할 수 있으며, 구청 홈페이지 내 아이디어뱅크 접수창구에서 바로 제출하거나, 제안서를 작성하여 이메일로 제출하면 된다.

제출된 아이디어는 제안심사위원회의 심사를 거쳐 주민 제안은 금상(상금 100만 원), 은상(상금 50만 원), 동상(상금 30만원)을 선정해 시상할 계획이다.

심사 결과는 이달 말 구 홈페이지를 통해 발표되며, 자세한 사항은 광진구청 기획예산과로 문의하면 된다.

김선갑 광진구청장은 “구는 주민의 다양한 의견을 구정에 반영하기 위해 정책 제안창구인 ‘아이디어뱅크’를 운영하고 있다”며 “광진구와 아차산을 사랑하는 주민들과 직원들의 지혜를 모아 이번 아차산 재조성사업에 적극 반영하겠다”고 말했다.

