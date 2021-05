[아시아경제 조유진 기자] 독일 민간 경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)가 10일(현지시간) 발표한 5월 독일 경기기대지수가 84.4로 시장 예상치(72.0)를 상회했다. 이는 전월의 70.7 보다 증가한 수치다.

