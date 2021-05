[컨콜]SKT, “웨이브·플로 분할 후 신설법인 편입될 것”

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 319,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 389,785 전일가 318,500 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 [종합]"탈통신이 끌고 5G가 밀었다"…날개 단 SKT, 1분기 영업익 29%↑SK텔레콤, 1Q 매출 4.8조…성장궤도 올라탄 뉴ICT 신사업(상보)[속보]SK텔레콤, 1분기 매출 4조7805억…영업익 3888억 close 은 11일 진행된 2021년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 웨이브나 플로 등 공정공시 나오지 않는 사업부는 분할 후 어느 회사로 편입되는지 묻는 질문에 대해 “웨이브, 플로 등 미디어 컨텐츠 자산은 신설법인 하에서 고객들의 라이프스타일 선도하는 한편 글로벌로 확장을 도모해나갈 것이며, 존속법인과 신설법인은 각각 사업 포트폴리오는 상반기 내 이사회를 통해 확정할 계획”이라고 밝혔다.

