이재명 "수소에너지 전환 통해 위기를 기회로 만들자"

[아시아경제(안산)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 "수소 에너지 전환을 통해 위기를 기회로 만들자"고 제안했다.

이 지사는 11일 경기도 안산 초지동에 있는 제1호 수송충전소인 '수소e로움'에서 열린 안산 수소 시범도시 착공식에 참석해 "고성장 기회가 넘쳐난 기성세대와 달리 이제는 저출생, 청년 문제 등으로 기회가 동결된 저성장 시대"라며 "성장을 회복하는 방법은 불평등ㆍ불공정을 해결해 자원ㆍ기회의 효율을 발휘하는 것과 세계적 경제ㆍ시대적 상황들을 위기가 아닌 기회로 바꿔가는 것"이라고 주장했다.

그는 그러면서 "세계가 탈 탄소, 기후 위기 등 시대적 상황에 직면했다"며 "우리가 수소도시 등을 통해 수소 에너지 대전환을 앞서 한다면 위기를 기회로 만들어 세계를 선도하는 상황을 만들 수 있다"고 덧붙였다.

앞서 2019년 국토교통부 공모에서 안산시는 전국 최초 수소시범도시로 선정됐다. 이에 따라 도와 안산시가 안산도시개발㈜ 부지 내 LNG를 활용한 수소생산시설을 설치해 ▲도시 교통(수소버스ㆍ충전소) ▲주거(열ㆍ전기 공급) ▲산단(연료전지ㆍ수소지게차) 에너지원으로 적극 활용하게 된다. 총 사업비는 400억원이며 내년 말 준공 및 시험가동에 들어간다.

이날 행사에는 전해철 행정안전부 장관, 윤화섭 안산시장, 고영인ㆍ김남국 국회의원, 송한준ㆍ천영미ㆍ김현삼ㆍ원미정ㆍ강태형 경기도의원 등이 참석했다.

이 지사는 착공식에 이어 수소e로운 충전소에서 직접 수소차 충전을 시연한 후 수소차를 시승했다.

수소e로운 충전소는 도와 안산시가 함께 지방정부 최초로 지하 수소배관망을 연계한 충전소다.

사업비 45억원을 들여 지난해 7월부터 올 4월까지 조성했다. 튜브트레일러(운송차)로 수소를 공급하는 일반 충전소와 달리 연속으로 수소공급이 가능하다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr