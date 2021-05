[아시아경제 이민지 기자] 지엠비코리아 지엠비코리아 013870 | 코스피 증권정보 현재가 7,930 전일대비 20 등락률 -0.25% 거래량 550,944 전일가 7,950 2021.05.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 현대위아, 이제는 미래차 수혜주…열관리 사업 본격 개시[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일세계 최대 규모 아마존과 제작한 배달용 전기차 가 있다?? 있다! close 는 542억원 규모로 차세대 수소연료전지시스템 스택 냉각용 전동식 워터펌프 공급계약을 체결했다고 11일 공시했다. 이는 지난해 말 매출액 대비 12%에 달한다.

