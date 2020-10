[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 기업은행=3분기 연결기준 잠정실적 매출 3조6065억원, 영업이익 4843억원, 당기순이익 3666억원

◆ 대호에이엘=자금조달 위해 17억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 신한지주=자회사 신한카드 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 9158억원, 영업이익 2255억원

◆ 신한지주=자회사 신한은행 3분기 연결 기준 잠정실적 매출 3조2478억원, 영업이익 8197억원, 당기순이익 6245억원

◆ GS리테일=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2조3488억원, 영업이익 790억원

◆ 신한지주=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 8조2426억원, 영업이익 1조4682억원, 당기순이익 1조1665억원

◆ 삼성물산=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 7조8503억원, 영업이익 2155억원

◆ NH투자증권=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 1조7260억원, 영업이익 3537억원

◆ 지엠비코리아=현대기아자동차와 186억원 규모 '세타3 T-LPDI WATER PUMP(소상용 트럭 전용)' 공급 계약

◆ 콤텍시스템=최대주주 씨플랫폼에 대한 60억원 규모 채무보증 결정

◆ 평화홀딩스=자회사 평화기공에 72억원 규모 채무보증 결정

◆ 세이브존I&C=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 320억원, 영업이익 23억원

◆ 효성중공업=디에스네트웍스와 1601억원 규모 대구 감삼동 주거복합(3차) 신축사업 공사 수주

◆ 제주은행=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 532억원, 영업이익 50억원, 당기순이익 38억원

◆ 교보증권=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 2394억원, 영업이익 439억원

◆ 효성첨단소재=계열사 효성 쾅 남에 135억원 규모 채무보증 결정

