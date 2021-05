코스콤, 금융위 주최 '코리아 핀테크 위크 2021' 참석

[아시아경제 이민우 기자] 코스콤이 금융위원회가 기획한 행사에 참석해 핀테크(금융+기술) 관련 다양한 혁신 금융서비스 사례를 소개한다.

코스콤은 금융위원회가 디지털 금융 혁신 지원을 위해 기획한 '코리아 핀테크 위크 2021'에 참석한다고 11일 밝혔다. 오는 26일부터 개최되는 이 행사에 참석해 '금융 클라우드 지원사업'을 소개하며 우수 핀테크 기업의 혁신금융서비스 사례를 공유할 예정이다.

'금융 클라우드 지원사업'은 금융위원회의 핀테크 기업 생애주기 맞춤형 사업이다. 핀테크 기업이 전자금융감독규정을 준수하는 클라우드를 활용해 금융 서비스를 안전하게 개발·운영할 수 있게 지원하는 프로그램으로 코스콤이 서비스 운영을 맡았다.

지원 대상으로 선정된 핀테크 기업은 서비스 출시 및 확대 과정에서 실질적으로 필요한 클라우드 컴퓨팅, 구축 및 보안 컨설팅 등을 위한 보조금을 바우처 형태로 지원받게 된다. 특히 마이데이터와 온라인투자연계금융업 등 인허가 과정에 필요한 각종 클라우드 서비스를 제공받을 수 있을 전망이다.

이와 함께 혁신금융서비스 사례 발표를 통해 자산관리, 대출, 인슈어테크(보험+기술), 결제, 송금 등 다양한 금융 분야에서 혁신금융서비스를 제공 중인 핀테크 기업들을 소개한다.

코스콤 관계자는 "이번 행사를 통해 금융 클라우드가 핀테크, IT혁신 과정에 꼭 필요한 인프라로서 핀테크 생태계 활성화에 어떻게 기여하고 있는지 확인 할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 했다.

