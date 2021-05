이재명계 견제구에…바로 돌직구 날린 정세균

이재명계 부동산 책임 비판에

[아시아경제 전진영 기자] 여권 유력 대권주자인 정세균 전 총리가 11일 정세균계 더불어민주당 의원모임 ‘광화문 포럼’에 참석해 대권 구상을 밝혔다. 당내 경선 경쟁자인 이재명 경기도지사 상대의 각 세우기에도 주력했다.

정 전 총리는 이날 오전 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 ‘광화문 포럼’ 기조강연에서 "금전적 어려움 없이 적성에 맞는 직업능력을 원활히 개발할 수 있도록 ‘국민 능력개발 지원금’ 제도 도입을 제안한다"고 밝혔다. 그는 "국민 1인당 평생 2000만원, 연간 최대 500만원을 지급하는 것은 어떻겠느냐"며 "예산이 허투루 쓰이지 않도록 성인 평생교육 및 직업훈련체계를 전면 개편한다면, 국민이 새로운 일터를 찾는 데 부담을 덜어드릴 수 있다"고 설명했다. 정 전 총리는 또 창업기업의 지식재산권을 보호하는 ‘지식재산처’ 신설, 아이가 태어나면 국가가 20년 적립형으로 총 1억원을 지원하는 ‘미래씨앗통장 제도’ 등을 제안하며 대권 구상을 밝혔다.

이 지사를 향해선 견제구를 날렸다. 정 전 총리는 강연이 끝난 뒤 기자들과 만나 "지방자치단체에서도 할 수 있는 일이 많이 있었을 것"이라고 말했다. 앞서 정성호 의원 이재명계 의원들이 이낙연 전 민주당 대표와 정 전 총리에게 부동산 정책 실패 책임이 있다고 비판한 데 대한 응수다.

당내 제기되는 ‘경선 연기론’에 대해서는 "당 지도부가 알아서 최선의 숙고와 검증과 논의를 통해서 안을 만드는 게 좋겠다"며 당 지도부 결단을 촉구했다. 낮은 지지율을 지적하는 질문에는 "누가 먼저 출발했느냐보다 골인을 누가 먼저 하느냐가 중요하다"며 "최선을 다하면 국민이 알아줄 것이라는 확신을 갖고 있다"고 했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr