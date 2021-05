제주外 지방 공항 이용객 늘어…여행 수요 회복 조짐

[아시아경제 최동현 기자] 코로나19 장기화로 국내 여행 트렌드가 바뀌고 있다. 해외로 떠났던 여행객들이 제주도를 비롯해 국내 여행지로 발길을 돌리면서 지방 공항 이용객도 늘었다.

11일 인터파크투어가 올해 1~4월 국내항공 발권데이터를 코로나19 이전인 2019년 같은 기간과 비교한 결과 제주뿐 아니라 지방 도착 항공편 수요가 증가한 것으로 나타났다. 올해 1~4월 제주 외 지방 도착 노선 발권율은 전체 국내선에서 차지하는 비중이 21.3%를 기록, 2019년 6.6% 대비 14.7%포인트 증가했다. 월별로 살펴보면 1월(24.8%), 2월(22.6%), 3월(22.5%), 4월(17.3%)의 비중을 차지했다.

가장 인기있는 노선은 '김포~제주'로 47.2%를 차지했다. 이어 '김포~부산(14.4%)', '청주~제주(8.5%)', '부산~제주(8.2%)', '대구~제주(5.5%)' 순이었다. 2019년에는 1~5위 모두 제주로 향하는 노선이 차지한 것과 달리 부산이 새로운 주요 목적지로 부상했다. 이 밖에 광주, 여수, 대구, 포항 등 지방 여행지를 찾는 관광객들이 늘었다.

부산은 도시와 바다 분위기가 섞여 도심 속 호캉스(호텔+바캉스)를 즐기기 좋은 곳으로 거론되면서 여행객들의 인기를 끈 것으로 보인다. 관광 인프라가 풍부한 것도 영향을 미친 것으로 해석된다.

아울러 낮아진 항공권 가격 등이 부산을 비롯해 지방 공항에 대한 수요를 키운 원인으로 지목된다. 인터파크투어에 따르면 지난 1~4월 제주 외 지방 항공권 가격은 평균 3만3584원으로 2019년 평균 5만8217원 대비 2만4633원 낮아졌다. 가격 접근성이 좋아지며 부담없이 항공편을 이용해 국내여행을 떠나게 된 것이다.

자연스럽게 국내 숙박예약(입실)도 높아지는 추세다. 코로나19가 한창 유행한 지난해와 비교했을 때 전체 예약 건수가 143% 상승했다. 사회적 거리두기 피로감이 늘어남에 따라 안전과 방역수칙을 준수하면서 조심스럽게 국내여행을 즐기는 수요가 늘어나고 있다는 분석이다.

박정현 인터파크 항공사업부 부장은 "코로나19 장기화로 어려움을 겪던 여행업계가 올해들어 회복되는 분위기를 보이면서 국내 지방여행 인기가 두드러지고 있다"고 말했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr