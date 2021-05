현대차, 2021 그랜저 출시…스페셜 트림 '르블랑' 추가

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차가 새로운 트림과 안전 및 편의사양을 확대한 '2021 그랜저'를 출시한다고 11일 밝혔다.

현대차는 소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 2021 그랜저 가솔린, 하이브리드 모델에 신규 인테리어 컬러와 고객 선호 사양이 적용된 스페셜 트림 ‘르블랑(Le Blanc)’을 새롭게 추가했다. 르블랑은 하얀색을 뜻하는 프랑스어로, 베이지(시트)와 블랙 색상이 조합된 인테리어가 적용돼 그랜저에 밝고 고급스러운 이미지를 더했다.

뿐만 아니라 사용자의 안전과 편의성을 위해 ▲고속도로 주행 보조 ▲후측방 충돌방지 보조 ▲12.3컬러 LCD 클러스터 ▲엠비언트 무드램프 ▲터치식 공조 컨트롤러 ▲후측방 모니터 ▲서라운드 뷰 모니터 ▲앞좌석 통풍시트 등 고객 선호 사양을 기본화했다.

특히 르블랑 트림에서 가솔린 3.3 엔진을 선택할 경우 카본 소재의 사이드미러와 리어 스포일러, 알칸타라 소재의 스티어링 휠과 센터 콘솔 암레스트 등으로 구성된 ‘르블랑 퍼포먼스 패키지’가 기본 적용된다.

또한 현대차는 기존 프리미엄·익스클루시브·캘리그래피 트림에 안전·편의사양을 추가하고 가격 인상은 최소화해 상품성과 가격 경쟁력을 높였다. 프리미엄 트림의 경우 이중접합 차음유리('2열 도어' 추가), 자외선 차단 유리를 기본 적용했고, 익스클루시브 트림은 리모트 360도 뷰(내 차 주변 영상) 기능을 기본으로 탑재했다. 캘리그래피 트림에는 카키·베이지(베이지 시트) 신규 내장 컬러를 추가했다.

2021 그랜저는 기존 트림에서 운영하던 일부 선택사양을 기본화하고 상품성을 강화했음에도 가격 인상을 9만~25만원으로 최소화해 가격 경쟁력을 갖췄다. 2021 그랜저의 판매 가격(개별소비세 3.5% 반영 기준)은 가솔린 2.5 모델 ▲프리미엄 3303만원 ▲르블랑 3534만원 ▲익스클루시브 3681만원 ▲캘리그래피 4133만원이다. 가솔린 3.3 모델의 경우 ▲프리미엄 3593만 원 ▲르블랑 3929만 원 ▲익스클루시브 3926만원 ▲ 캘리그래피 4388만 원이다. 하이브리드 모델의 판매 가격은 ▲프리미엄 3679만원 ▲르블랑 3900만원 ▲익스클루시브 4012만원 ▲캘리그래피 4489만 원이다.

현대차 관계자는 "이번에 새롭게 선보인 '그랜저 르블랑' 은 블랙과 베이지 컬러의 인테리어와 고객 선호사양으로 구성돼 높은 상품성을 갖췄다"며 "상품성과 가격 경쟁력을 강화한 2021 그랜저가 세단 시장의 성장을 지속적으로 주도해 나갈 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한편, 현대차는 후방 주차 충돌방지 보조, 리모트 360도뷰, 이중접합 차음유리 등의 안전, 편의사양을 갖춘 그랜저의 상품성을 전달하기 위해 '성공에 관하여' 캠페인을 전개한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr