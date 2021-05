우리은행, 신보와 한국판뉴딜·ESG 금융지원 업무협약

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 한국판 뉴딜기업에 대한 금융지원 강화를 위해 신용보증기금과 ‘한국판 뉴딜 및 ESG 경영기업 금융지원’ 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 우리은행과 신보의 상호협력을 통해 한국판 뉴딜기업 및 ESG 경영기업에 우대금융을 지원하고 일자리 창출기업을 발굴·지원하기 위해 마련됐다.

우리은행은 특별출연금 및 보증료지원금을 신용보증기금에 출연하고 이를 바탕으로 ▲보증비율 상향(85%→100%) ▲보증료 지원(0.5%포인트, 최대 2년간) ▲신보 보증료 감면(0.2%포인트, 최대 3년간) 등 우대 정책을 통해 약 4300억원 규모의 대출을 지원할 계획이다.

지원대상 기업은 ▲뉴딜 기업 ▲신성장동력산업 영위기업 ▲일자리 창출 기업 ▲창업기업 ▲수출중소기업 ▲해외진출기업 등이다. 대출신청은 오는 14일부터 전국 우리은행 영업점에서 가능하다.

우리은행 관계자는 “뉴딜 선도기업, 일자리 창출기업을 발굴·지원하겠다”며 “지속적인 ESG·한국판 뉴딜 금융지원으로 환경·사회적 리스크를 완화하고 사회의 지속가능한 발전에 기여할 것”이라고 했다.

