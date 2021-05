인도네시아서 AZ백신 맞은 20대 사망…"혈전 확인"

현지 보건당국 "연관성은 불분명"

인도네시아 수도 자카르타에서 20대 현지인 남성이 아스트라제네카(AZ) 백신 접종 후 사망했다. 진료기록부에는 '혈전'을 확인한 것으로 적혔으나, 보건 당국은 백신과 사망 연관성이 불분명하다는 입장이다.

10일 인도네시아 보건부와 현지 매체들에 따르면 자카르타에 사는 22세 남성 트리오 파우키 비르다우스(Trio Fauqi Virdaus)는 5일 자카르타의 겔로라 붕 카르노 아시안게임 경기장에서 아스트라제네카 백신을 맞았다.

그는 오후 3시30분께 귀가한 뒤 심한 두통과 고열, 다리 통증을 호소했다고 가족들은 말했다. 트리오는 인근 병원을 찾았으나 문을 닫아 진료를 받지 못했고, 점점 상태가 나빠지다가 숨을 제대로 못 쉬고 발작 증세를 보였다.

가족들은 6일 큰 병원 응급실에 트리오를 데려갔으나 오후 12시30분께 도착과 동시에 사망선고를 받았다. 진료기록부에는 혈전을 확인한 것으로 적혔으나, 혈전이 신체 어느 부위에서 발생했는지는 공개되지 않았다.

가족들은 "트리오가 다니는 회사가 백신 접종을 받도록 했다"며 "함께 맞은 동료도 비슷한 증세를 경험했는데, 트리오의 두통이 유달리 심각했다고 한다"고 전했다. 이어 "트리오는 심각한 병을 앓은 적이 없고, 사망 전날 출근할때만 해도 건강한 상태였다"고 덧붙였다.

