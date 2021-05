도봉구, 건강하게 코로나 극복하기! 집콕 생활운동 영상 무료 공개

성인, 중장년, 어르신들 쉽게 따라할 수 있는 실내운동 영상으로 소개, 도봉구 공식 유튜브 ‘도봉봉TV’에 4월부터 무료 공개...비만개선 신규프로그램 '집콕! 확~찐살 탈출 온라인 통합 운동교실'도 운영

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 코로나19로 인한 지역주민의 피로감 해소와 신체활동 향상을 위한 ’20년 6월 공개한 집콕! 생활운동하자~ 1탄'에 이어 ’21년 집콕! 생활운동하자~ 2탄' 영상을 도봉구 공식 유튜브 ‘도봉봉TV’에 무료 공개했다.

도봉구는 지난해 코로나19 극복을 위해 서울시 자치구 최초로 운동 영상을 자체 제작, 유튜브 및 각 기관 홈페이지, SMS 문자발송 등 다양한 비대면 매체를 통해 배포한 결과 주민만족도는 97%로 아주 높게 나타났다.

이 밖에도 비만의 악순환을 개선하기 위해 신규프로그램 '집콕! 확~찐살 탈출 온라인 통합 운동교실'도 운영한다.

구는 프로그램 전후 체성분검사 및 결과분석, 개별 건강상담을 통해 비만을 개선하고 만성질환 예방 관리로 지역주민 건강증진을 도울 계획이다.

코로나19로 인한 스트레스는 코르티졸 만성적 분비 증가를 유도해 식욕을 증가시키고, 이로 말미암아 체지방이 증가하는 악순환을 유발한다고 한다.

도봉구보건지소 관계자는 "코로나19 기간 전염병만큼이나 쉬이 번지는 비만 탈출을 위해서는 일상생활 중 실내에서도 꾸준히 운동을 이어나가는 것이 중요하다"고 지적했다.

이동진 도봉구청장은 “체력적, 정서적으로 힘든 시기를 보내고 있는 지역주민의 면역력 증강과 자가건강관리 능력 향상을 위해 집에서도 누구나 쉽게 따라할 수 있는 단계별 운동 영상을 마련했다”며 “힘든 시기 슬기롭게 이겨낼 수 있는 집콕 생활운동의 많은 시청 부탁드린다”고 전했다.

□ 유튜브 프로그램 일정

- 집콕! 생활운동하자 2탄(탄력밴드를 활용한 전신근력운동): 성인, 중장년 대상(4월~연중)

- 집콕! 확~찐살 탈출 온라인 통합운동교실: 성인, 중장년 대상(5~12월 운영, 12주 과정)

- 온라인 우리동네 맞춤 건강교실운영: 중장년, 어르신 대상(2~12월 운영, 12주 과정)

- 온라인 청춘건강지킴이 운동교실: 어르신 대상(4~12월 운영)

박종일 기자 dream@asiae.co.kr