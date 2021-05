통계청, 개인정보보호 전문가 초청 강연회 개최

[세종=아시아경제 손선희 기자] 통계청은 10일 개인정보보호 분야 전문가 초청 강연회를 가졌다고 밝혔다.

이번 강연회는 최신 데이터 보안 기술인 동형암호기법 및 차등정보보호기법 관련 국내 강사진을 초빙해 진행됐다고 통계청이 전했다.

동형암호기법은 암호화한 상태에서 데이터를 결합하고 연산과분석이 가능한 정보보호분야의 4세대 신기술이다. 관련해 송용수 서울대 컴퓨터공학부 교수가 강연했다. 송 교수는 "4차 산업혁명 시대의 자료 이용체계를 획기적으로 개선하기 위해서는 동형암호기법과 같은 최신 기법을 개인정보보호체계에 반드시 접목해야 한다"고 강조했다.

이어 차등정보보호는 박민정 통계청 박사가 강연에 나섰다. 박 박사는 "데이터 활용기관은 데이터 관리·이동·활용 과정에서 개인정보 노출위험을 정량적으로 제어하는 차등정보보호 등의 통계기법을 활용할 필요가 있다"고 밝혔다.

류근관 통계청장은 "데이터를 안전하게 보호하면서 누구나 활용할 수 있도록 하기 위해서는 철저한 개인정보보호가 필수"라며 "최신 암호화 기법에 대한 직원의 전문성을 높이고자 이번 강연회를 마련하게 됐다"고 말했다.

