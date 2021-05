"정보통신기술, 삶의 질 높인다" ‥ 의정부시, '스마트타운' 조성

행정안전부, '스마트타운 조성 사업' 공모‥ 5개 지자체 선정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 의정부시가 행정안전부에서 공모한 '2021년 스마트타운 조성사업' 대상지로 선정됐다.

시는 10일 "이번 공모 사업은 ICT(정보통신)기술이 적용된 고령화 등 지역 현안 해결 사업 추진을 통한 주민 삶의 질 개선이 목적"이라며 이같이 밝혔다.

이번 공모에서 전국 30개 지자체가 사업 계획을 공모해 서면 심사와 발표 심사를 거쳐 의정부시 등 5개 지자체가 선정됐다.

시는 흥선동 행정복지센터 일원에 경제활력 도모와 어르신 등 취약계층 문화복지 스마트거점 마련, 디지털 보행 안전 환경 등 '스마트 베이스캠프 흥선 기반 구축' 계획을 수립해 공모에 참여했다.

대상지의 방치 지하 공간에 특화작물(버섯) 재배를 지원하는 스마트 팜 시스템과 청년 협동조합 활동 공간에 비대면 창작기획 스테이션을 구축해 디지털 경제 거점을 조성한다는 계획이다.

이어 어르신 거점 공간인 흥선노인복지관에 스마트 방역 시스템을 구축하고 식물 식생환경과 공공 와이파이(WiFi) 등 디지털 휴게 환경을 제공하는 그린 큐브를 마련할 예정이다.

또한 조명 등의 시설 환경이 낙후돼 범죄 노출 등 위험 요소가 많은 곳에 다목적 스마트 폴을 설치해 종합적인 디지털 안전 보행로를 마련한다는 방침이다.

시는 이번 공모 사업 선정에 따른 사업비 11억 원 중 국비 5억 5000만 원을 지원받고 지방비를 확보해 세부 실시 설계 시행 후 하반기부터 사업을 추진할 예정이다.

안병용 의정부시장은 "기술 융합형 스마트타운 서비스 적용으로 도시 성장 저해요소를 극복하고, 산업생태계 발전에 부응하는 지속 가능한 지역 경쟁력 확충과 주민 삶의 질 향상을 위해 시민 체감형 스마트 서비스를 확산해 나가겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr