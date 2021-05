BAT코리아, 더블캡슐 신제품 ‘던힐 엑소틱 크러쉬’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] BAT코리아가 킹사이즈 더블 캡슐 제품인 ‘던힐 엑소틱 크러쉬’를 출시하고 전국 편의점과 일반 담배소매점을 통해 판매 개시한다고 10일 밝혔다.

던힐 엑소틱 크러쉬는 작년 여름 출시된 ‘던힐 썸머 크러쉬’에 이어 선보이는 두 번째 킹사이즈 더블 캡슐 제품이다. 패키지 외관은 ‘일상 속 휴양’을 주제로 한 제품 콘셉트에 맞춰 디자인됐다.

열대 해양의 투명하면서도 감각적인 색상을 바탕으로 물결 무늬를 형상화해 던힐 엑소틱 크러쉬의 제품 특징을 부각했다. 전면 중앙에 흘림체로 새긴 브랜드 로고 디자인으로 더욱 조화롭고 세련된 패키지 외관을 완성했다.

BAT코리아 관계자는 “가향 및 캡슐 담배 제품에 대한 성인 흡연 소비자 호응에 힘입어 감각적인 던힐 킹사이즈 더블 캡슐 신제품을 출시하게 됐다”며 “BAT코리아는 시장 트렌드를 적극 반영해 다양한 성인 흡연자들을 만족시킬 수 있는 새로운 맛과 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

던힐 엑소틱 크러쉬의 타르와 니코틴 함량은 각각 3.0㎎, 0.20㎎이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr