홍 총리대행 "국민 불편·민생충격 최소화 '스마트 방역' 강구"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 국무총리 직무대행 겸 경제부총리는 9일 "지금까지의 방역성과를 바탕으로 국민불편과 민생충격을 최소화하는 '스마트한 방역'을 적극적으로 강구해 달라"고 말했다.

홍 직무대행은 이날 오후 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "방역에 있어서도 '기본(Basic)으로 돌아가야 한다'는 대전제 아래 이제 보다 '창의적이고 혁신적인 스마트방역'이 요구된다"며 이같이 말했다.

지난달 호주-뉴질랜드 간 격리 없는 자유여행이 시작됐고, 유럽연합(EU)의 여름 휴가철 대비 백신여권 도입이 논의되는 등 코로나19 백신 보급률이 높은 국가들을 중심으로 일상회복 준비가 진행 중이다. 홍 직무대행은 이를 언급하며 "우리도 경북·전남 대상 일부 방역조치를 완화한 거리두기 개편안 시범적용을 시작으로 국내 백신접종자 귀국시 자가격리 면제 시행 등 일상회복을 위한 시동을 조금씩 걸고 있는 상황"이라고 말했다.

그러면서 "철저한 방역전제 하에 경기회복을 위한 기업 활동 지원에도 정부는 최대한 노력을 기울이고 있다"며 "전반적으로 방역조치와 관련해 고통은 덜하고 효과는 더 큰 스마트한 방역체제로 전환하는 것을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있다"고 당부했다.

다만 홍 직무대행은 "지금 5월이 '이완·방심에 따른 폭증이냐 경계·방역을 통한 확진 통제냐'를 가르는 중차대한 시점이자 기로에 서있다"며 "국민도 방역 장기화로 여러모로 힘들겠지만 5월 중 모임자제-접촉절제-수칙준수-백신접종 등 다층적 방역조치의 각별한 협조를 해 달라"고 요청했다.

