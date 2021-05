이베이코리아, 라이브커머스서 LG 오브제 컬렉션 최초 20% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아는 실시간 예능형 라이브커머스 '장사의 신동'이 오는 10일 오후 8시 'LG 오브제 컬렉션'으로 첫 방송을 진행한다고 9일 밝혔다. 20% 할인가에 사은품도 제공할 예정이다.

장사의 신동은 CJENM과 협업해 디지털콘텐츠와 라이브커머스로 구성된 프로그램이다. 라이브커머스 본편은 G마켓과 옥션의 '빅스마일데이' 페이지를 통해 방송된다.

10일 판매되는 제품은 'LG 오브제 컬렉션' 냉장고, 워시타워, 에어컨, 컨버터블 패키지(냉장·냉동·김치냉장고) 총 4종이다. 최대 20% 할인가에 선보인다. 여기에 '10만원 중복할인쿠폰'도 한정으로 제공한다. 라이브 방송이 진행되는 동안 쿠폰을 선보이며 자정인 12시까지 사용 가능하다. 빅스마일데이 행사 기간 동안 주어지는 최대 30만원 할인쿠폰도 적용할 수 있다.

사은 혜택도 풍성하다. 라이브커머스를 통해 제품을 구매한 고객 중 G마켓과 옥션 총 10명을 추첨해 'LG 디오스 와인셀러 미니(8병입)'를 증정한다. 시청자를 위한 사은 혜택도 있다. 추첨을 통해 'LG 퓨리케어 미니 공기청정기(6명)'와 '스타벅스 기프티콘(30명)'을 제공한다.

한편 장사의 신동 라이브커머스 2편은 LF패션 헤지스 제품으로, 오는 5월14일 오후 8시에 진행할 예정이다.

유두호 이베이코리아 스마일마케팅실 실장은 "빅스마일데이와 함께 처음으로 선보이는 라이브커머스 행사인 만큼, 그 어디에서도 볼 수 없었던 오브제 컬렉션 최대 20% 할인과 10만원 쿠폰, 사은품 등 파격적인 혜택을 모두 모았다"며 "앞으로 장사의 신동을 통해 인기 브랜드사에서 그동안 시도하지 못했던 파격적인 가격과 혜택을 단독으로 선보여 최고의 라이브커머스로 자리잡도록 할 계획"이라고 말했다.

