농협은행, '어버이날 孝사랑 큰잔치' 후원금 전달

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 지난 7일 JW메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 개최된 '어버이날 효(孝)사랑 큰잔치'에 참석하여 독거 어르신들을 위한 후원금(500만원)을 독거노인지원센터에 전달했다고 9일 밝혔다.

'어버이날 효사랑 큰잔치'는 독거 어르신들을 위하여 보건복지부가 주최하는 어버이날 행사로 권덕철 보건복지부 장관과 기업관계자 등 40여 명이 참석하였고, 노인맞춤돌봄서비스 동영상 상영, 카네이션 달아드리기, 생신어르신 케이크 커팅식 및 후원품 전달식 등을 진행했다. 또한 일부 일정은 유투브 생중계로 대체하여 어버이날을 기념하였다.

한편, NH농협은행은 사회공헌활동의 일환으로 고객행복센터 상담사가 매주 1000여명의 독거 어르신들께 전화로 안부를 여쭙고 불편사항을 확인하는 ‘말벗서비스’를 2008년부터 14년째 운영하고 있다.

남재원 농협은행 마케팅부문 부행장은 “독거 어르신들에게 실질적으로 도움을 드릴 수 있는 서비스를 지속적으로 제공하여, 각종 사회공헌활동에 앞장서는 든든한 민족은행이 되겠다”고 말했다.

