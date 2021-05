수학이 어려워?…"체험으로 재미를 느끼세요"

국립중앙과학관, 10~23일 '수학체험전' 온라인 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 10일부터 오는 23일까지 2주간 4차 산업혁명의 핵심 학문인 수학을 주제로 하는 ‘수학체험전’을 온라인으로 개최한다. 주요 프로그램은 수학체험콘텐츠 만들기, 수학강연, 문화공연, 참여형 이벤트 등이다.

수학체험콘텐츠는 전국 중·고·대학교의 수학동아리나 관련 기관, 국립중앙과학관 등에서 총 46개를 제공한다. 행사 전용 누리집에서 신청하면 집으로 보내준다. 체험영상 미리 보기 및 회원가입은 행사 전용 누리집에서 8일 오전10시부터 가능하며, 체험 재료 신청은 10일 오전9시부터 할 수 있다.

수학강연은 학생과 학부모님들이 궁금해 하는 수학공부 방법 및 수학을 재미있게 이해할 수 있도록 초?중등 EBS 수학강사 및 수학 팟캐스터의 강연으로 진행한다.

자세한 행사 내용은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

