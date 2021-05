[아시아경제 부애리 기자] 가상화폐를 지지한다는 글을 올려 시장에 광풍을 몰고 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 7일 "조심해서 투자하라"고 밝혔다.

머스크는 이날 트위터를 통해 "가상화폐는 유망하다. 하지만 조심성을 갖고 투자하길 바란다"면서 자신의 한 인터뷰 영상을 첨부했다.

미 연예매체 TMZ가 올린 이 영상에서 머스크는 "가상화폐가 미래의 화폐가 될 좋은 기회가 있다"면서도 "현재로서는 추측이다. 가상화폐에 필수 자금을 투자하면 안 된다. 그건 현명하지 않다"고 말했다.

앞서 머스크가 지난달 암호화폐 중 '도지코인'(DOGE)이 유망하다면서 이를 지지하는 트윗을 올린 뒤 이 종목의 가격이 하루 만에 20% 이상 급등한 바 있다.

그는 지난 3월 말에는 테슬라 자동차를 비트코인으로도 살 수 있다고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr