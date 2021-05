[아시아경제 부애리 기자] 펄어비스가 5월 중 직원들에게 자사주를 지급한다.

정경인 펄어비스 대표는 7일 사내 공지를 통해 이 같은 내용을 공지했다.

펄어비스 측은 "자사주를 지급하는 것은 회사의 성과를 가장 직접적으로 공유하는 방법"이라면서 "매년 자사주 프로그램을 도입해 보상 구조를 더욱 강화할 예정"이라고 밝혔다.

앞서 펄어비스는 지난 3월24일 800만원 연봉 추가 인상 계획, 200만원 추가 보상, 자사주 지급 등의 정책을 발표한 바 있다.

자사주 지급은 5월중 이사회를 거쳐 지급할 예정이며 수량은 개인별 역량레벨에 따라 산정된다.

