[아시아경제 이선애 기자] 도화엔지니어링은 SP1하쓰카이치 태양광발전사업으로부터 318억7796만원 규모 태양광발전사업을 수주했다고 7일 공시했다. 이번 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 5.54%에 해당한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr