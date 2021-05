[아시아경제 이선애 기자] 한전기술은 기존 이배수 전임 대표이사 사장의 임기 만료에 따라 신임 대표이사로 김성암 전 한국전력공사 부사장을 임명했다고 7일 공시했다.

