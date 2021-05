바이오엑스, 에코스타트업 지원사업 선정…“탄소중립 그린수소 생산 통합공정 구축 추진”

[아시아경제 유현석 기자] 바이오엑스는 한국환경산업기술원이 주관하는 ‘2021년 에코스타트업 지원사업’에 선정됐다고 7일 밝혔다.

바이오엑스는 이번 지원사업을 통해 한국형 음폐수를 활용한 그린수소 생산시스템인 ‘eH2-Gen System’ 기술을 기반으로 실용화 가능한 탄소중립 그린수소 공정기술을 개발할 계획이다.

바이오엑스의 연구자금과 지원사업을 기반으로 개발 되는 제품은 한국형 음폐수 전처리 설비 및 그린수소(H2)생산 모듈이다. 개발 이후 향후 5년간 신규 인력 20명 및 매년 10년 이상 투자를 바탕으로 제품화해 그린수소 사업 매출을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

환경부에 따르면 국내 1일 음식물폐기물 발생량은 1만5000톤으로 연간 550만톤에 달한다. 이에 따른 연간 처리비용은 약 1조원이 발생한다. 한국형 음폐수 등 폐자원을 활용한 그린수소 생산이 큰 폭으로 성장할 것으로 전망된다.

바이오엑스는 사업화 초기에는 음식물 공공처리시설 등 정부 지원을 바탕으로 시장에 진입할 예정이다. 이후 B2B 시장을 중심으로 판매 수익구조를 만들어 매출을 확대할 계획이다.

회사관계자는 “정부는 수소경제 활성화 로드맵에 이어 올해 그린수소 발전 로드맵을 발표할 계획인만큼 그린수소 확보에 속도를 낼 것으로 기대된다”며 “수소 생산 중 화학연료가 필요해 한계가 있는 부생수소와 생산중 이산화탄소가 생성되는 추출수소는 한계가 있어 그린수소의 생산 중요성이 더욱 부각되고 있는 추세”라고 설명했다.

이어 “바이오엑스는 이번 지원사업을 통해 개발할 그린수소 공정기술은 음폐수를 활용하기 때문에 음식물폐기물 문제 해결이 가능해 더욱 주목받고 있다”며 “음식물폐기물 처리비용 절감효과와 더불어 그린수소 판매를 통한 수익모델을 창출할 계획”이라고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr