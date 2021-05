실적 발표 앞둔 보험사…"올해도 호실적 이어간다"

[아시아경제 오현길 기자] 보험사들이 코로나 19 확산 여파에도 1분기 호실적을 거둘 것으로 전망된다. 생명보험사는 증시 호황에 따른 변액보증준비금 환입으로 순익이, 손해보험사는 교통, 의료이용이 줄어든 반사이익을 누릴 것으로 보인다.

금융 정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 86,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 430,169 전일가 86,400 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 윤석헌 금감원장 떠나는데…보험사들 "종합검사 하나요?"(종합)윤석헌 금감원장 떠나는데…보험사들 "종합검사 하나요?"어린이·고령층 진료비 급증…다양한 보험 출시 눈길 close , 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,690 전일대비 100 등락률 +2.79% 거래량 11,620,951 전일가 3,590 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 어린이·고령층 진료비 급증…다양한 보험 출시 눈길한화생명, 보험 가입부터 관리까지 앱 서비스 개편한화생명, 재택간병·재활치료까지 보장…'늘곁에 간병보험' 출시 close , 미래에셋생명 미래에셋생명 085620 | 코스피 증권정보 현재가 4,030 전일대비 20 등락률 +0.50% 거래량 113,047 전일가 4,010 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 '보험료가 1만원' 미래에셋생명, 온라인 변액보험 2종 출시"재무건전성 사수하라"…보험사, 올해도 후순위채 발행 러시(종합)'벌써 2조'…보험사, 올해도 자본확충 안간힘 close 등 생보 3개사와 삼성화재 삼성화재 000810 | 코스피 증권정보 현재가 208,000 전일대비 4,000 등락률 +1.96% 거래량 148,040 전일가 204,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 윤석헌 금감원장 떠나는데…보험사들 "종합검사 하나요?"(종합)윤석헌 금감원장 떠나는데…보험사들 "종합검사 하나요?""공매도 재개 영향 無"…오전 코스피·코스닥 모두 오름세 close , 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 650 등락률 +2.68% 거래량 939,071 전일가 24,250 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 현대해상, 업계 최초 어린이보험 전용 콜센터 가동"재무건전성 사수하라"…보험사, 올해도 후순위채 발행 러시(종합)'벌써 2조'…보험사, 올해도 자본확충 안간힘 close , DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 50,500 전일대비 500 등락률 +1.00% 거래량 199,957 전일가 50,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 DB손보, 한달간 가족사랑 안전운전 캠페인 DB손보, 경기창조경제혁신센터와 인슈어테크 협업키로DB손보, 재활에 소득보장까지 '더필요한 소득보장보험' close , 메리츠화재 메리츠화재 000060 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 450 등락률 +2.21% 거래량 329,187 전일가 20,400 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 "재무건전성 사수하라"…보험사, 올해도 후순위채 발행 러시(종합)'벌써 2조'…보험사, 올해도 자본확충 안간힘메리츠화재, 반려견 의료비 평생보장 '펫퍼민트 퍼피앤도그' close , 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 5,170 전일대비 150 등락률 +2.99% 거래량 2,573,852 전일가 5,020 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [특징주]'금리 인상 수혜주'…한화손보 10% 가까이 급등한화손보, 보험정보를 한 손에…비대면 '한손마케팅' 실시한화손보, 더건강더실속건강보험 배타적 사용권 획득 close 등 손보 5개사의 지난 1분기 당기순이익은 1조6460억원으로 지난해 같은 기간 보다 82.1% 증가할 것으로 추정됐다.

삼성생명은 1분기 연결기준 7517억원의 순이익을 거두면서 실적이 전년 대비 192.9% 급증할 것으로 추정됐다. 삼성전자 특별 배당수익과 계열사 배당수익 등 일회성 요인이 반영되고, 주식시장 호황에 따른 변액보증준비금 환입의 영향도 크기 때문이다.

지난 16일 삼성전자는 지난해 결산 배당으로 보통주 주당 354원(우선주 355원)과 특별배당금 1578원을 주주들에게 지급했다. 삼성생명은 1조132억원의 배당금을 수령했고 이 가운데 특별배당금은 8000억원 가량이다.

한화생명도 1245억원의 순익을 거두며 전년 동기(839억원) 대비 48.3% 증가할 것으로 추정됐다. 한화생명은 지난해 1분기 적립한 변액보증준비금에 따른 기저효과와 최근 증시 호조에 따른 일부 환입으로 인해 호실적이 예상됐다.

변액보증준비금은 계약자들에게 최저연금적립금과 최저사망보험금을 안정적으로 지급할 수 있도록 계약자 적립금 일정비율을 보증준비금으로 쌓는 것을 말한다. 증시가 하락하면 적립해야 하는 변액보증준비금 규모가 늘고 그만큼 순이익은 감소하게 된다.

삼성화재도 1분기 3286억원의 순익을 거두면서 전년 보다 83.4% 늘어날 것으로 추정됐다. 삼성화재는 삼성생명과 마찬가지로 1분기 삼성전자 특별배당 이익 등으로 인해 투자이익이 상승할 전망이다.

현대해상은 1040억원, 메리츠화재는 11105억원으로 순익이 각각 16.2%, 6.6% 증가할 것으로 분석됐다. 자동차보험료 인상 효과가 반영되고 코로나19 확산으로 인해 사고가 줄면서 자동차보험 손해율이 개선되고 있기 때문이다. 병원 진료가 줄어들며 장기보험 손해율이 하락한 점도 영향을 미쳤다.

미래에셋생명은 1분기 206억원의 순익을 거두며 전년 동기 보다 18.8% 줄어들 것으로 분석됐다. 희망퇴직 실시 등으로 인해 일회성 비용이 반영되기 때문이다. DB손해보험도 1553억원에서 1507억원으로 2.9% 감소할 것으로 추정됐다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr