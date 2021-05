[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시농업기술센터(소장 나상우)는 농업·농촌자원을 활용한 연구개발기술을 현장보급 확대하고자 쌀누룩을 이용한 발효식품 제조사업을 추진 중에 있다고 7일 밝혔다.

쌀누룩을 이용한 발효식품 가공을 통해 농산물 부가가치 증대 및 관련 시장의 확대를 목적으로 하는 제조사업은 스파클링막걸리 제조기술, 생쌀발효 소주 제조기술 등 개발기술을 보급한다.

사업 대상은 남원 주천면 소재 천년주가(대표 이희정)이다.

제조공정 개선을 위해 제성탱크, 발효탱크 등을 지원 받아 쌀을 이용한 증류주를 개발해 출시할 예정이다.

농업기술센터 관계자는 “농업, 농촌자원을 활용한 상품화를 통해 농외소득 향상에 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr