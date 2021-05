윤석헌 마지막 당부…"금감원, 자부심·사명감으로 거듭나야"

7일 이임식서 3년 임기 소회 밝혀

[아시아경제 김진호 기자] 윤석헌 금융감독원장이 3년 임기를 끝마치고 7일 자리에서 물러났다. 윤 원장은 이날 서울 여의도 금감원 본원에서 열린 이임식에서 "여러분에 대한 빚을, 마음의 빚을 다 갚지 못하고 떠나는 마음이 가볍지만은 않다"며 소회를 밝혔다.

그는 금융감독기관의 수장으로 임직원들에게 전하는 마지막 메시지로 '자부심과 사명감'을 꺼냈다. 윤 원장은 "금감원은 국가위험관리자로 대한민국 금융시장과 금융산업의 안녕(安寧)을 책임지고 있는 것을 잊지 말아야 한다"며 "자부심과 사명감을 갖고 더욱 공정하고 정의로운 사회를 위한 현실적 희망으로의 금융을 펼쳐달라"고 당부했다.

소통과 화합 그리고 통찰력의 중요성도 강조했다. 그는 공자의 '군자(君子)는 화이부동(和而不同)하고 소인(小人)은 동이불화(同而不和)'한다는 말을 인용하며 "금감원이 지향하는 큰 가치를 위해 소통하고 화합하는 길에 나서달라"고 강조했다. 거친 금융환경의 변화를 언급하면서 "통찰력을 토대로 흔들림 없이 항해하며 금융시스템 안정과 소비자보호 대안 마련에 전력을 다해달라"고도 했다.

3년여 재직기간 성과로는 보험권 즉시연금 해결, 삼성바이오로직스 분식회계 조치, 해외금리연계 파생결합펀드(DLF) 수습, 자본시장특별사법경찰 출범 등을 꼽았다.

윤 원장은 "여러 작업과 노력에서 부족했던 부분도 있었을 것으로 생각된다"면서도 "열정으로 임했으며 주어진 여건에서 최선을 다했다고 생각한다"고 말했다.

마지막으로 그는 임직원들을 향해 "3년 동안 어려운 일을 겪을 때마다 여러분들로부터 크나큰 도움과 격려를 받았다"며 "감사하는 마음을 제때 충분히 표현하지 못한 것이 아쉽다"고 말했다.

이어 "금감원이 한국 금융감독과 금융 발전을 이끄는 중추적 역할로 계속 발전하길 바란다"고 당부했다.

한편 윤 원장의 퇴임으로 금감원은 당분간 김근익 수석부원장 대행체제로 운영될 방침이다. 홍남기 국무총리 대행 겸 경제부총리와 은성수 금융위원장의 거취가 확정된 이후에야 청와대가 금감원장 인선을 확정할 것으로 예상된다.

현재까지 금감원장 후보로 거론된 외부 인사로는 정은보 한미 방위비분담금 협상대사, 김용범 전 기획재정부 제1차관, 김종호 청와대 전 민정수석, 정재욱 전 KDB생명 사장, 최운열 전 국회의원 등이 있다. 금감원 내부 인사 중에서는 김 수석부원장, 김은경 금융소비자보호처장 등이 하마평에 올라 있다. 금감원장은 금융위원회 의결과 제청을 거쳐 대통령이 임명하도록 돼 있다.

